Starlink : l'Inde déconseille de s'abonner au service d'Internet par satellite de SpaceX

Le gouvernement indien prévient que Starlink n'a pas de licence d'exploitation pour son service d'accès à Internet par satellite et incite à ne pas faire de réservation.

Le gouvernement de l'Inde conseille au public de ne pas s'abonner aux services Starlink faisant actuellement l'objet d'une publicité. Une clarification à ce sujet a été faite par le département des télécommunications du ministère des Communications du pays.

Le problème est que le service d'Internet par satellite de SpaceX n'a pour le moment pas obtenu de licence idoine pour opérer en Inde. Pour autant, Starlink permet d'ores et déjà aux utilisateurs en Inde de procéder à une précommande.

Starlink a enregistré son activité en Inde le 1er novembre avec une unité locale SSCPL (Starlink Satellite Communications Private Limited), et a commencé à accepter des précommandes pour la version bêta de son service à raison d'un dépôt remboursable de 7 400 roupies, soit de l'ordre de 90 euros.

Juste une question de temps ?

Selon Reuters, Starlink avait déjà reçu plus de 5 000 précommandes en Inde et en affichant l'ambition de déployer 200 000 de ses terminaux dans le pays d'ici fin 2022, dont 80 % dans les zones rurales. Reste désormais à savoir comment la situation va évoluer en Inde et s'il ne s'agit que d'un léger contretemps pour Starlink.

Patron de SpaceX, Elon Musk a évoqué plus d'un demi-million de clients à l'échelle mondiale pour Starlink dans le courant de l'année prochaine.