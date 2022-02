Starlink : une offre premium pour jusqu'à 500 Mbps

Avec une plus grande antenne à installer et pour des débits annoncés plus élevés, Starlink introduit une offre Starlink Premium pour son service d'accès à Internet par satellite. Elle est présentée comme une offre à destination des petits bureaux, boutiques et gros utilisateurs à travers le monde.

Starlink high performance antenna https://t.co/83kIQSNV3l — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2022

La promesse sur la latence reste la même avec entre 20 m et 40 ms. Pour les débits, il est question de vitesses de téléchargement de 150 à 500 Mbps pour les utilisateurs de Starlink Premium, et non plus entre 100 et 200 Mbps.

" Starlink Premium aide à garantir la bande passante pour les opérations critiques, même pendant les périodes d'utilisation maximale du réseau ", peut-on lire sur le site de Starlink où il est évoqué des livraisons qui débuteront au deuxième trimestre 2022.

Un prix également premium

Le service Starlink Premium doit mieux s'accommoder de conditions météorologiques extrêmes, tandis que les utilisateurs bénéficieront d'une assistance prioritaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le prix est aussi premium…

The Verge rapporte un abonnement à 500 $ par mois, contre 99 $ par mois pour l'offre standard. Le kit de connexion - ou trousse Starlink - avec antenne, routeur Wi-Fi, câbles et socle passe à 2 500 $ au lieu de 499 $. Il y a par ailleurs un dépôt de 500 $ pour la réservation de l'antenne.