Starlink : le programme bêta prochainement lancé à 99$ par mois

Cela fait quelques années que SpaceX, la société spatiale américaine privée d'Elon Musk envisage de disposer de son propre réseau de satellites pour permettre de connecter la Terre entière à Internet.

Aussi, au fil de plusieurs lancements de micro satellites, la firme dispose déjà d'un réseau exploitable de 800 appareils en service sur des dizaines de milliers prévus a termes. Selon SpaceX, cela suffit à lancer une phase de bêta test auprès d'utilisateurs américains.

Des emails sont ainsi envoyés auprès des utilisateurs préinscrits pour leur proposer un accès à la "Better than nothing Beta" qui préfigure d'un service loin d'être optimal et qui sera pourtant facturé au prix fort.

En fonction des horaires et de la qualité du signal, on pourra espérer entre 50 et 150 Mbps en téléchargement avec une latence de 20 à 40 ms.. On est donc bien loin de l'accès à Internet très haut débit promis lors du lancement du projet. Et même si les choses devaient s'améliorer au fil de l'activation de toujours plus de satellites, le tarif devrait dissuader bon nombre de testeurs.

Il faudra ainsi investir dans un kit de connexion facturé 499$, faire installer une antenne par un professionnel puis payer 99$ par mois. Actuellement, on ne sait pas encore si ces prix seront révisés à la baisse une fois l'offre définitive en place.