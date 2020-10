SpaceX fête son centième lancement réussi depuis ses débuts

Soixante nouveaux satellites Starlink ont été lancés et déployés avec succès par SpaceX. Une mission ponctuée d'une nouvelle récupération d'un premier étage, mais aussi d'une demi-coiffe.

Pour Starlink, SpaceX poursuit les lancements de satellites et communique officiellement sur des tests avec un débit descendant de plus de 100 Mbps et un temps de latence qui serait très faible.