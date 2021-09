Starlink : la constellation de satellites pourrait être utilisée comme pseudo-GPS

La firme SpaceX a déjà lancé plusieurs centaines de micro-satellites pour la future constellation Starlink qui doit en compter à terme des milliers en orbite basse et fournir un accès à Internet depuis le ciel sur quasiment n'importe quel point du globe.

Ce maillage serré pourrait aussi servir de système de géopositionnement à la façon du système GPS, comme l'ont démontré des ingénieurs. Ils ont notamment réussi à développer une méthode qui permet d'obtenir une positionnement précis à 8 mètres près à partir des signaux reçus de 6 satellites Starlink.

Grappes de satellites Starlink

L'originalité de la méthode est qu'elle n'a pas eu besoin de faire appel à SpaceX pour obtenir des données spécifiques ou bien au contenu des flux échangés par les satellites.

Alternative sécurisée au GPS

Les chercheurs ont créé un algorithme analysant les signaux émis par plusieurs satellites pour déterminer par triangulation leur position avec une certaine précision. Ils ont essayé de faire de même avec d'autres constellations en orbite basse mais n'ont pas obtenu d'aussi bons résultats, la marge d'erreur dépassant les 20 mètres.

Plus Starlink ajoutera de satellites dans sa constellation et plus la précision du positionnement s'affinera, indique Zak Kassas, à l'origine avec son équipe de ces travaux.

La technique pourrait servir d'alternative au GPS, très largement déployé mais pouvant être facilement brouillé. Avec une altitude de 1200 km au lieu des 20 000 km des satellites GPS, les micro-satellites de Starlink diffusent un signal plus puissant et potentiellement moins sensible aux interférences.

Reste à savoir comment SpaceX va le prendre alors que la firme garde le secret sur les flux des satellites Starlink. Zak Kassas précise bien que sa méthode n'écoute pas les signaux diffusés mais utilise leurs propriétés pour en dériver une position.