Starlink fait l'objet de tests à bord d'avions de ligne

À plusieurs reprises l'année dernière, des représentants de SpaceX ont évoqué une intention de proposer une connectivité Wi-Fi à bord d'avions de ligne en s'appuyant sur le service d'accès à Internet par satellite fourni par Starlink.

Fondateur et patron de SpaceX, Elon Musk avait notamment annoncé des discussions en cours avec des compagnies aériennes pour une installation de Starlink, et en faisant miroiter une faible latence avec une " connectivité demi-gigabit en vol. "

Plus récemment, c'est Jonathan Hofeller, vice-président des ventes commerciales de Starlink chez SpaceX, qui a parlé de la connectivité à bord des avions de ligne avec le test de plusieurs prototypes et des phases de certification engagées.

Delta Air Lines confirme des tests pour Starlink

Patron de la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines, Ed Bastian vient de confirmer au Wall Street Journal que des tests exploratoires de la technologie de Starlink ont été effectués. Il n'entre toutefois pas dans les détails.

Le mois dernier, Delta Air Lines a annoncé que plus de 300 de ses avions sont actuellement équipés de la connectivité Wi-Fi et avec une solution s'appuyant sur l'Internet par satellite de Viasat. Le cas échéant, Starlink aura donc une sérieuse concurrence, d'autant que la compagnie aérienne prévoit plus de 500 avions équipés d'ici la fin de l'année.

C'est pour des avions Airbus A320 et Boeing 737 que Elon Musk escompte obtenir une certification afin d'utiliser la solution Starlink.