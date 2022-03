Starlink : l'internet par satellite en orbite basse bientôt dans les avions de ligne ?

Avec le projet Starlink, SpaceX a commencé à déployé une constellation de petits satellites en orbite basse pour créer un maillage qui permettra de fournir un accès internet haut débit sur la quasi-totalité du globe terrestre.

Les services commerciaux ont déjà débuté dans certaines zones géographiques et le déploiement accéléré en Ukraine montre les atouts d'un tel système pour maintenir un accès internet dans des zones de conflit ou touchées par une catastrophe naturelle.

Si le fonctionnement de Starlink passe d'abord par des stations de réception fixes au sol, SpaceX s'intéresse à la possibilité de relier prochainement les avions de ligne à son réseau de satellites.

La firme est en train de développer des antennes spécifiques qui pourraient être embarquées dans les avions et assurer un accès internet haut débit. De telles solutions existent déjà mais font appel à des satellites positionnées sur des orbites plus hautes, créant des latences élevées et des débits modérées.

En permettant un accès à la constellation Starlink positionnée en orbite basse dans les avions, il serait possible d'améliorer la qualité de connexion, tant en débit (en cumulant l'accès à plusieurs satellites) qu'en latence, et avec une couverture très large.

L'équipement de réception terrestre Starlink

L'argument phare est de permettre aux passagers de profiter d'une expérience internet similaire à celle du domicile, avec les mêmes possibilités et facilités, et notamment celles du streaming.

Lors d'une conférence organisée lundi, Jonathan Hofeller, vice-président chez SpaceX, a indiqué que la firme testait déjà plusieurs prototypes et était engagée dans les phases de certification, rapporte CNBC.

Starlink compte actuellement environ 2000 satellites déployés et environ 250 000 abonnés, particuliers et entreprises, à son service d'accès internet, a encore indiqué Hofeller durant l'événement.