Starship : Elon Musk évoque un vol orbital en janvier

Lors d'une intervention dans le cadre d'une réunion du National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine Space Studies Board, Elon Musk a parlé du lanceur réutilisable Starship actuellement en développement et qui sera le plus puissant jamais construit.

Selon le fondateur et patron de SpaceX, une première tentative de vol orbital de Starship est espérée pour le mois de janvier prochain (voire février), après une série de vérifications dans le courant du mois de décembre. Le pas de tir et la tour de lancement devraient être terminés dès ce mois-ci.

Pour Starship, le dernier vol d'essai en date remonte à mai 2021 avec un prototype SN15 (Serial Number 15) équipé de trois moteurs Raptor qui a effectué un vol en haute altitude à Boca Chica au Texas et a atteint environ 10 km. Il a été marqué par la réussite d'un premier atterrissage à la verticale en douceur.

Une premier vol orbital ambitieux

Le premier vol orbital doit se faire avec un prototype SN20 équipé de 6 moteurs Raptor et l'appui d'un prototype de booster Super Heavy connu en tant que BN4 (Booster Number 4) avec 29 moteurs Raptor. Un ensemble de plus de 120 mètres de haut.

Selon un document qui avait été déposé auprès de la Commission fédérale des communications aux États-Unis, le booster propulsera SN20 depuis les installations et la base de SpaceX à Boca Chica. Placé en orbite, SN20 effectuera une boucle autour de la Terre, puis procédera à un amerrissage au large de la côte nord-ouest de Kauai ; une des îles principales de l'archipel d'Hawaï dans l'océan Pacifique.

SpaceX a pour objectif de tenter plus d'une dizaine de lancements en 2022. Pour le transport opérationnel de charges utiles réelles, Elon Musk parle de 2023. Il souligne par ailleurs que la Nasa a sélectionné SpaceX et une version de Starship comme alunisseur pour le retour des Américains sur la Lune.

Pour autant, Elon Musk rappelle son ambition martienne et d'une vie interplanétaire avec un départ qui pourra se faire depuis une base sur la Lune. Starship en serait une pierre angulaire pour le transport de grosses quantités de cargaisons et de personnes. Il imagine au moins un millier de vaisseaux.