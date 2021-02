Starship : SN9 vole en haute altitude et explose à l'atterrissage

Depuis son site de Cameron County au Texas, un prototype SN9 (Starship serial number 9) de la fusée Starship de SpaceX a effectué mardi un vol d'essai en haute altitude. Il a atteint une altitude de l'ordre de 10 kilomètres, mais s'est écrasé à l'atterrissage avec une explosion à la clé.

Ce deuxième vol d'essai en haute altitude pour un prototype de Starship était similaire au premier effectué en décembre 2020 avec SN8 qui avait atteint une altitude proche de 12,5 km. Il s'était également terminé par une explosion à l'atterrissage.

Pendant le vol d'un peu plus de 6 minutes, l'engin SN9 d'une cinquantaine de mètres de haut a utilisé trois moteurs Raptor. Les moteurs ont été successivement éteints lors de la phase d'ascension. Entre 4 et 5 minutes après le décollage, SN9 a entamé sa chute libre en se penchant sur le côté et pour une manœuvre dite de belly flop.

Un atterrissage à retravailler

Juste avant l'atterrissage, les moteurs ont été rallumés pour tenter de repositionner le prototype à la verticale, tout en ralentissant sa chute. Le redressement n'a pas été suffisant pour obtenir la position verticale attendue. Non loin d'un prototype SN10 présent sur le site (et prêt pour un prochain vol d'essai), SN9 a donc connu un impact explosif au sol.

" Nous avons eu un autre excellent vol jusqu'à l'apogée de 10 km. Nous devons juste travailler un peu sur cet atterrissage ", a commenté un ingénieur de SpaceX pendant la retransmission en direct du vol d'essai de SN9 (à revivre ci-dessous). Il a souligné que c'est la deuxième fois qu'un prototype de Starship vole dans une telle configuration (ailerons, coiffe en forme de cône, trois moteurs Raptor).

Décollage à 5:24 dans la vidéo

De précieuses et nombreuses données recueillies vont pouvoir être analysées finement. " L'objectif principal de démontrer le contrôle du véhicule lors de la rentrée subsonique semblait très bon. Nous en tirerons beaucoup. " Patron et fondateur de SpaceX, Elon Musk n'a pas fait ses commentaires habituels sur Twitter… ayant récemment décidé de faire une pause avec le réseau social de microblogging.