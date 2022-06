Starship et Super Heavy : la FAA joue avec les nerfs de SpaceX

Mardi, la Federal Aviation Administration (FAA) devait publier les conclusions de son évaluation environnementale programmatique pour le site de lancement Starbase de Boca Chica au Texas et le programme Starship avec Super Heavy de SpaceX. Il faudra encore patienter…

La FAA déclare désormais avoir l'intention de publier ses conclusions le 13 juin prochain afin de tenir comptes des consultations entre différentes agences toujours en cours. C'est ainsi un cinquième report, sachant que la publication était initialement prévue fin 2021.

Cette fois-ci, il est à souligner que le report n'est pas d'un ou deux mois comme les fois précédentes mais de seulement deux semaines. Faut-il y voir un signe positif ?

Au Texas ou en Floride pour Starship ?

Reuters indique notamment que la proche ville de Port Isabel a exprimé en novembre de " sérieuses préoccupations concernant l'impact potentiel du bruit, des vibrations et de la surpression. " Elle a demandé à la FAA de limiter le nombre de lancements par an et d'imposer des restrictions.

La FAA souligne par ailleurs que la finalisation de l'évaluation environnementale programmatique ne garantit pas la délivrance d'une licence de lancement. " La demande de SpaceX doit également satisfaire aux exigences de la FAA en matière de sécurité, de risque et de responsabilité financière. "

Patron de SpaceX, Elon Musk s'était dit très confiant pour un feu vert de la FAA. Il a toutefois évoqué une éventuelle solution de repli avec la construction d'une tour de lancement à Cap Canaveral en Floride où une autorisation environnementale a déjà été obtenue. Elle permettrait de procéder au premier vol d'essai orbital de Starship avec Super Heavy avant la fin de cette année.