State of Decay 3 tournera sous Unreal Engine 5

Microsoft prépare un nouveau volet de State of Decay et compte bien miser sur la puissance de l'Unreal Engine 5.

L'Unreal Engine 5 pointe progressivement le bout de son nez. Même si très peu de jeux exploitent déjà le nouveau moteur d'Epic Games, on a pu voir avec la démonstration technique de Matrix Awakens que les promesses sont assez spectaculaires.

Certes, Fortnite exploite déjà l'Unreal Engine 5 mais on ne peut pas dire qu'il exploite pleinement les capacités physiques et graphiques du titre. L'idée avec Fortnite est surtout d'optimiser le jeu et de le rendre plus facilement interopérable entre les différentes plateformes, puisque l'UR E5 permet d'adapter plus facilement des titres en version mobiles, consoles et PC en simultanée.

Pour Undead Labs, le choix de l'Unreal Engine 5 servira surtout les graphismes : State of Decay 3 devrait ainsi se présenter sous une nouvelle apparence, plus détaillée, plus immersive...

Simon Sherr, responsable des technologies d'animation chez Undead Labs a confirmé le choix du moteur pour le titre, il avait justement participé, avec Epic Games, à produire la démonstration technique de The Matrix Awakens autour de l'UE5.

On sait également qu'Undead Labs exploite la technologie de photogrammétrie pour son titre, une technique qui consiste à regrouper des photos d'objets ou de scènes sous plusieurs angles pour les reproduire en 3D avec grande précision et en y appliquant des textures photoréalistes.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant.