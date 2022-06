Steam Deck 2 : un APU Little Phoenix en Zen 4 pour la prochaine évolution de la console ?

Un APU Little Phoenix en Zen 4 / RDNA 3 intrigue. S'agirait-il d'une plate-forme pour une future Steam Deck 2 ?

Il y a quelques jours, AMD a produit plusieurs roadmaps concernant ses processeurs et GPU. On a pu ainsi découvrir la confirmation de l'existence de Phoenix Point en Zen 4 / RDNA 3 et même de Strix Point en Zen 5 / RDNA 3+.

Si Phoenix Point équipera d'ici l'an prochain des ordinateurs portables d'entrée de gamme, le youtubeur Moore's Law is Dead évoque l'existence d'une variante de la plate-forme, baptisée Little Phoenix.

Elle sera limitée à 4 coeurs / 8 threads et a des points communs avec la plate-forme AMD Mendocino présentée lors du salon Computex 2022, mais en Zen 4 au lieu de Zen 2, et avec une partie graphique RDNA 3.

L'APU Zen 4 d'une Steam Deck 2 ?

La chaîne Youtube s'interroge sur la cible de cette plate-forme conçue pour être une version "ultra low power et compacte" de Phoenix Point, et suggère qu'elle pourrait par ses caractéristiques se retrouver au coeur d'une console Steam Deck 2 tant elle ressemble à une évolution de l'APU de la console de jeu.

Il ne s'agit pour le moment que d'une supposition qui ne se concrétiserait pas de toute façon avant plusieurs années - et Steam n'a encore jamais évoqué l'idée d'une suite à sa console qui débute sa phase de commercialisation - mais cette plate-forme coche plusieurs des cases nécessaires pour figurer dans une console Steam Deck 2 à la fiche technique réactualisée.