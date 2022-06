AMD : les APU en Zen 4 et Zen 5 se précisent, les Threadripper HEDT aussi

Les nouvelles générations d'APU se précisent chez AMD à l'occasion d'une raodmap diffusée durant l'événement Financial Analyst Day, permettant de faire le point sur les plates-formes existantes et d'en dévoiler de nouvelles.

En particulier, les APU Phoenix Point profiteront des nouvelles architectures CPU Zen 4 et GPU RDNA 3 avec un noeud de gravure annoncé en 4 nm. On y trouvera en outre un moteur d'intelligence artificielle (AIE) qui n'était pas présent dans les générations précédentes mais qui devient un passage obligé pour les processeurs next gen.

Phoenix Point représentera une partie de la future gamme Ryzen 7000 et constitueront l'offre mainstream tandis que Dragon Range, déjà annoncée précédemment, visera des PC portables plus ambitieux (TDP de 55W et plus).

Strix Point avec une architecture hybride ?

Plus loin, et faisant donc sans doute appel à la gravure en 3 nm viendra Strix Point évoqué dans quelques rumeurs depuis un an. Ces APU, constitutifs d'une future famille Ryzen 8000, exploiteront pour leur part des coeurs CPU Zen 5 et une architecture graphique RDNA 3+ dont on ne sait pas encore grand-chose, ainsi qu'un moteur d'intelligence artificielle.

Selon les bruits de couloir, Strix Point pourrait être l'occasion pour AMD d'introduire une architecture hybride composée potentiellement de coeurs puissants Zen 5 et de coeurs économiques Zen 4 (ou Zen 4c) mais la firme ne donne aucun détail pour le moment si ce n'est que cette plate-forme ne devrait pas voir le jour avant fin 2023 ou plus sûrement en 2024.

Pour les PC de bureau, l'architecture Zen 5 donnera lieu à une plate-forme Granite Ridge mais, avant cela, on trouvera aussi des processeurs HEDT Ryzen Threadripper 7000 en Zen 4 gravés en 5 nm, ce qui marquera le retour de versions non Pro.

On le voit, bon nombre des noms de code livrés dans des indiscrétions depuis un an sont désormais officialisés et placés dans une roadmap cohérente couvrant tous les segments.