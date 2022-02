Steam Deck : l'autonomie est un vrai problème

La Steam Deck est un projet plus qu'ambitieux pour Valve : réussir à proposer un PC gamer dans une console au format compact et portable... Outre la miniaturisation des composants, un des éléments capitaux de la machine est la batterie et l'autonomie...

Les premières consoles seront livrées à compter du 25 février prochain, dans l'ordre des commandes reçues par Valve. Mais certains créateurs de contenu ont déjà pu tester la bête avec beaucoup de points positifs.

Ainsi, les performances de la Steam Deck sont véritablement bluffantes pour une machine de cette taille, malheureusement ce que l'on redoutait est bien une réalité : l'autonomie est un véritable handicap.

De son côté, Valve évoque une autonomie comprise entre 2 et 8 heures de jeu, en fonction du titre et des réglages réalisés. Or, les premiers tests réalisés par GamerNexus aboutissent à un résultat bien inférieur : 87 minutes sur Devil May Cry 5 avec FPS débridés et VSync Désactivée.

Chez ThePawx, l'autonomie constatée est de 85 minutes sur Control, et chez LinusTechTips : 3h21 minutes sur Ghostrunner en medium et FPS limités à 30.

Notons que malgré des efforts, aucun créateur de contenu disposant de la console n'a réussi à trouver un titre capable d'offrir 8h de jeu. Pour cela, il faudra sans doute faire de lourdes concessions sur les réglages graphiques des jeux.