Steam Deck : 67 jeux testés, la moitié jouables directement sur la console

La console Steam Deck de Valve doit commencer à être livrée fin février et sa configuration matérielle permettra de faire tourner une majorité de jeux du catalogue Steam.

Le nerf de la guerre étant le contenu, une signalétique va être mise en place pour faciliter l'identification des jeux compatibles, totalement ou partiellement. L'utilisateur saura ainsi si le jeu qu'il télécharge sera jouable directement ou bien nécessitera des réglages spécifiques ou une expérience de jeu un peu plus compliquée (comme taper du texte).

Le processus de vérification des jeux a démarré et 67 jeux ont été ainsi testés. Sur l'ensemble, 38 ont obtenu le statut "Verified" et sont donc jouables directement sans modifications.

Une autre série de 24 jeux est considérée comme jouable ("Playable") sur la console Steam Deck mais ils pourront nécessiter quelques ajustements. Enfin, 5 jeux sont considérés comme non jouables. Dans ce dernier ensemble, 4 d'entre eux sont des jeux VR non supportés. On notera juste l'exception de Persona 4 Golden considéré comme non compatible avec la console.

Quels sont les premiers jeux concernés ?

Validés (totalement jouables)

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

The Binding of Isaac: Rebirth

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstars

Cuphead

Dark Souls II

Dark Souls III

Death Stranding

Death’s Door

Dishonored

Final Fantasy

Guacamelee! 2

Gunfire Reborn

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

The Messenger

Noita

Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain 2

Rogue Legacy 2

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect: Connected

Total War: Warhammer II

Tunche

Webbed

Jouables (avec quelques limitations)

Among Trees

Black Skylands

Bravely Default II

Cats in Time

Cookie Clicker

Crypt of the NecroDancer

Dyson Sphere Program

Factorio

Farming Simulator 19

Inscryption

NieR: Automata

Plants vs Zombies: Game of the Year

RimWorld

Rise of the Tomb Raider

Season of Mystery: The Cherry Blossom Murders

Slay the Spire

Stormworks: Build and Rescue

Subnautica

Swords of Legends Online

Tomb Raider

Tribes of Midgard

Valheim

War Thunder

The Witcher 2: Wild Hunt

Non jouables

Arizona Sunshine (VR)

Budget Cuts (VR)

Job Simulator (VR)

Persona 4 Golden

theBlu (VR)