Steam Deck : la mise à jour qui va faire du bruit (ou pas)

La console de jeu Steam Deck est désormais dans les mains des premiers utilisateurs et si ses qualités sont reconnues, un élément négatif revient souvent dans les forums : le bruit assez agressif du ventilateur.

S'il reste possible de faire une modification hardware en remplaçant le ventilateur (qui n'est déjà plus disponible dans les pièces de rechange de iFixit), la mise à jour du firmware vers SteamOS 3.2 semble apporter une solution au problème.

Dans un billet de blog, Steam annonce que la mise à jour "lui octroie une toute nouvelle courbe caractéristique de ventilation contrôlée par le système d'exploitation" qui rend le ventilateur "plus intelligent, plus réactif aux événements qui se produisent sur et dans Steam Deck".

Le ventilateur sera ainsi plus silencieux, "notamment dans les situations de faible utilisation". Il restera toujours possible de désactiver ce nouveau mode de fonctionnement via le BIOS en modifiant les paramètres du système.

Une mise à jour plutôt convaincante

Les premiers essais ici et là suggèrent que le ventilateur est effectivement moins bruyant à l'usage avec différents titres. A voir si cela sera suffisant sur des titres très exigeants.

Il y a d'autres nouveautés au sein de SteamOS 3.2, comme la possibilité d'ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Normalement à 60 Hz, elle peut être réduite jusqu'à 40 Hz (25 images / seconde) et pourra améliorer l'autonomie de la console pour les jeux ne nécessitant pas forcément une fréquence soutenue.

En parallèle, Steam a mis à jour la fonction Remote Play Together (pour permettre à une personne de rejoindre une partie à distance) qui est désormais pleinement fonctionnelle sur la console Steam Deck