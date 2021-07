Steam Deck : Valve décalle déjà les dates de livraison

Présentée la semaine dernière, la console de Valve, la Steam Deck reçoit un accueil plutôt favorable du public : les précommandes vont bon train et cela contraint déjà Valve à ajuster son calendrier de livraison.

Ainsi, les premières précommandes sont toujours garanties pour une livraison en fin d'année... Mais désormais, les nouvelles commandes doivent composer avec un délai supplémentaire : les livraisons sont annoncées au premier trimestre 2022 pour la version 64 Go, deuxième trimestre pour la version 256 Go et troisième trimestre pour la version 512 Go, pour le marché britannique actuellement.

Pour le marché français, les dates de livraisons sont fixées au 1er trimestre 2022 pour tous les modèles, mais les choses pourraient changer assez vite.

Rappelons que la console proposer une puissance équivalente à une PS5 ou Xbox Series dans une machine reprenant le design de la Nintendo Switch avec un écran OLED de 7 pouces. Les prix sont de 419, 549 et 679€ en fonction de la capacité de stockage.