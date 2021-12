Steam Deck : Valve n'envisage aucune exclusivité

Valve va prochainement s'investir un peu plus sur le marché du jeu vidéo avec le lancement de la Steam Deck, une console portable articulée autour d'une configuration PC assez musclée.

L'idée pour Valve est d'offrir une console portable qui permet d'accéder à l'intégralité du catalogue de jeux proposé sur sa plateforme Steam, et de gagner sur tous les tableaux en vendant ainsi du matériel capable de doper les ventes de logiciels...

Le concept a rapidement séduit puisque les précommandes ont été prises d'assaut et les livraisons repoussées plusieurs fois face à l'explosion de la demande et une crise des composants qui dure.

Mais Valve a tenu à remettre certaines choses au clair dans une nouvelle FAQ mise en ligne qui vise principalement les développeurs.

On peut ainsi y voir la question "Est-ce que Valve serait intéressé par des titres exclusifs à la Steam Deck ?" La réponse est sans appel : "Non, cela ne fait aucun sens pour nous. Il s'agit simplement d'un PC et il doit simplement faire tourner les jeux comme un PC normal".

Pas d'exclusivités à prévoir donc, et c'est finalement très logique puisque la console ne sert qu'à mettre en avant Steam, qui s'oriente uniquement vers les jeux PC / Linux / Mac.