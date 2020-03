Steam : deux jeux offerts pour passer le temps pendant le confinement

La plateforme de Valve apporte sa pierre à l'édifice et souhaite rendre le confinement plus agréable pour les joueurs. Cela passe par la gratuité, jusqu'au 24 mars, des titres Tomb Raider et Lara Croft and the Temple of Osiris.

L'offre est valable jusqu'à demain 8h00 ou jusqu'à épuisement des stocks disponibles, car Steam a prévu un nombre limité de clés gratuites.

Les deux titres sont sortis en 2013 et 2014 et nécessitent des configurations relativement modestes pour tourner.