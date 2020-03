Steam a battu son record de fréquentation ce week-end

Source : The Verge

Avec la pandémie du coronavirus et les mesures de confinement prises un peu partout dans les pays touchés, il faut bien s'occuper. Steam a battu son record du nombre de joueurs présents simultanément sur sa plate-forme ce week-end.

L'essor de la pandémie de coronavirus a conduit plusieurs pays à décider de mesures de confinement pour les 15 prochains jours au moins et, si le télétravail peut constituer une alternative dans certains cas, il faudra aussi occuper le temps libre qui ne pourra en principe plus être consacré aux relations sociales directes, à savoir les rencontres entre amis, les sorties, etc.

Sur les réseaux sociaux, des listes se créent pour recenser les meilleurs bouquins à lire ou les séries à regarder à l'occasion de cette période de retrait forcé. Il sera toujours aussi possible de se divertir avec les jeux vidéo, notamment depuis les plates-formes de téléchargement.

Pour les jeux sur PC, Steam vient de connaître un record absolu de visites simultanées ce week-end, lui permettant de passer pour la première fois le cap des 20 millions de connexions simultanées.

Tous ne jouaient pas (ils ou elles étaient 6,4 millions à le faire) mais le précédent record de 19 millions de connexions a été rapidement battu puisqu'il intervient seulement...un mois plus tard.

L'arrivée d'un titre comme Borderlands 3 a certes pu attirer du monde mais l'on s'accorde plutôt sur une explication liée au fait que les utilisateurs sont bloqués chez eux et n'ont rien d'autre de mieux à faire.

Les jeux les plus plébiscités tournaient d'ailleurs plutôt autour des classiques : Counter-Strike : Global Offensive avec plus d'un million de joueurs connectés simultanément, Dota 2 ou PUBG. Et cela ne fait que commencer.