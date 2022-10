Steam : nouveau record de joueurs connectés, et ce n'est même pas encore Halloween !

La plateforme Steam affiche sa bonne santé avec un nouveau record de joueurs simultanés et change pour la première fois de dizaine.

La plateforme Steam est l'un des portails de jeux PC les plus utilisés et le nombre de joueurs connectés simultanément ne cesse d'augmenter, malgré l'offensive d'autres acteurs comme l'Epic Games Store et ses jeux gratuits du jeudi.

La plateforme parvient à réunir régulièrement plus de 27 millions de joueurs simultanément (notamment les week-ends) et son dernier record du nombre de joueurs simultanés datait du printemps avec une pointe à 29,98 millions d'utilisateurs.

Et de 30 !

Le record vient d'être battu ce dimanche 23 octobre 2022 et le nouveau record s'établit désormais à 30,032 millions d'utilisateurs simultanés. Les titres les plus joués restent Counter-Strike : Global Offensive, DOTA 2, Lost Ark , Apex Legends et PUBG : Battlegrounds.

Même si tous les joueurs connectés simultanément ne jouent pas forcément, ce représente un joli nombre de personnes impliquées d'une façon ou d'une autre dans les jeux vidéo et leurs à-côtés.

Un intérêt qui dure pour les jeux vidéo

La plateforme Steam profite toujours d'un engouement particulier démarré avec les confinements durant la pandémie de coronavirus et qui n'est pas vraiment retombé depuis.

Elle a également su intéresser un certain public avec le lancement de sa propre console de jeux Steam Deck qui permet de faire tourner une partie du catalogue de jeux Steam.

A côté des jeux cultes rassemblant régulièrement des centaines de milliers de joueurs, certains événements comme la relance de Cyberpunk 2077 via la mise à jour Edgerunners et le lancement d'un animé sur Netflix ont permis d'attirer jusqu'à 1 million de joueurs par jour.

Le record des 30 millions dès mi-octobre est plutôt de bon augure alors que les soldes et promotions de la période de Haloween, qui drainent du monde, n'ont pas encore commencé.