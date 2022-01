Steam : nouveau record avec près de 28 millions de joueurs connectés

Malgré une concurrence renforcée depuis l'arrivée de l'Epic Games Store, Steam reste la plateforme préférée des joueurs PC et s'offre un nouveau record de fréquentation.

À l'occasion des soldes d'hiver, la plateforme Steam a réalisé un nouveau record de fréquentation. La plateforme de vente de jeux vidéo de Valve séduit toujours plus de joueurs à travers le monde et aucun autre marché ne peut pour l'instant véritablement la concurrencer.

Pourtant, le contexte est à la multiplication des plateformes : outre l'Epic Games Store apparu il y a quelques années, de plus en plus d'éditeurs renforcent leurs propres plateformes de diffusion, sans compter d'autres initiatives qui gagnent en popularité comme GOG avec ses jeux proposés sans DRM.

Toutefois, Steam s'est bien offert un nouveau record avec plus de 27 942 036 joueurs connectés en simultanée. Et sur ces presque 28 millions de connectés, au moins 8,2 millions étaient bel et bien en train de jouer lors de l'enregistrement des chiffres. Le précédent record datait de novembre dernier avec 27,3 millions de connectés, la progression est donc particulièrement rapide pour la plateforme.

Steam a largement profité des fêtes et congés de fin d'année pour renforcer son parc d'utilisateurs, ainsi que des soldes qui se terminent justement ce soir à 19h00, il ne vous reste donc plus qu'une poignée d'heures pour en profiter.