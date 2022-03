Streaming illégal : suspension de gros domaines en .io

Présentés par TorrentFreak comme deux des plus gros sites de streaming illégal de films et séries avec chacun des millions de visiteurs réguliers, Cuevana3 et LookMovie ont perdu leurs noms de domaine en .io.

Cette extension .io est le domaine national de premier niveau réservé au Territoire britannique de l'océan Indien. Pour Cuevana3.io et Lookmovie.io, SimilarWeb mentionne respectivement plus de 110 millions et plus de 17 millions de visites au cours du mois dernier.

Après des spéculations à ce sujet, TorrentFreak a seulement eu confirmation que les suspensions ne sont pas en rapport avec une action de l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Dans sa lutte contre le piratage en ligne, elle multiplie notamment les requêtes pour la suppression des contenus qui enfreignent les droits d'auteur.

Repli sur d'autres noms de domaine

La semaine dernière, l'ACE a évoqué des actions qui ont visé un peu moins d'une trentaine de domaines, dont deux particulièrement populaires au Vietnam et en Inde. La popularité de Cuevana3 et LookMovie est surtout au plus haut en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.

Cuevana3 et LookMovie n'ont pas capitulé, avec déjà une présence via d'autres noms de domaine en .me et .to. Pour LookMovie, les administrateurs du site ont publié un message à propos d'une saisie du domaine en .io.

" Le domaine lookmovie.io a été saisi. Cela s'est produit sans aucun avertissement préalable de notre registraire de nom de domaine ou de quiconque. […] Le domaine est peut-être tombé, mais pas nous. " Tout comme Cuevana3, LookMovie prévient ses utilisateurs de se méfier des clones.