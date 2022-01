Très belle souris avec la SteelSeries Aerox 3 à prix cassé, mais aussi notre sélection du jour (Apple, Xiaomi ...)

Aujourd'hui, on met en avant la souris SteelSeries Aerox 3 qui est actuellement en promotion chez Materiel.net.

Elle est équipée d'un capteur optique Truemove permettant une précision de 100 à 8500 dpi. Elle est très légère avec 57 grammes, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement.

De plus, on profite d'un rétroéclairage Prism brillant avec 16,8 millions de couleurs vous offrant un style idéal. Elle est de type filaire et possède 6 boutons avec un profil de droitier.

Sur Matériel.net, la souris filaire SteelSeries Aerox 3 est au prix de 45 € au lieu de 70 €.



Et d'autres bonnes affaires sont disponibles notre site comme les trois offres de folie avec des barrettes de RAM, un lave-linge et le casque de chez Apple ou encore BLUETTI qui propose une grosse promotion sur les mini stations électriques portables.