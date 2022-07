Bon plan : un ventilateur antimoustique, une souris, un clavier, un écran PC et un casque gamer

Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous cinq des meilleurs bons plans de la journée avec le ventilateur Rowenta Ultimate Protect, la souris Logitech G402 Hyperion, le clavier Logitech K800, le casque gamer Thrustmaster T.Flight et l'écran PC HP x27 .

Commençons avec le ventilateur Rowenta Ultimate Protect qui profite de 51 % de réduction sur E.Leclerc.

Il dispose d'un atout non négligeable contre les moustiques. La ventilation est optimisée pour diffuser son liquide répulsif à moustique. Il offre une ventilation puissante de 55 m3 / minute. Elle dispose de trois vitesses différentes afin d'ajuster la sensation de fraicheur. Vous avez la possibilité de mettre n'importe quel flacon antimoustique.

Sur E.Leclerc, le ventilateur Rowenta Ultimate Protect est au prix de 64 € au lieu de 130 €.



Passons maintenant au clavier Logitech K800 qui est en soldes sur Boulanger.

Ce dernier est sans fil et a une portée de 10 m. Vous pouvez en profiter une dizaine de jours avant de devoir le recharger. Sa frappe est silencieuse et les touches profitent d'un rétroéclairage intelligent qui détecte votre main quand elle passe au-dessus du clavier. Nous notons aussi la présence d'un support-poignet afin de ne pas fatiguer vos membres.

Sur Boulanger, le clavier Logitech K800 est au prix de 60 € au lieu de 120 €.



Continuons avec la souris Logitech G402 Hyperion qui profite d'une très belle promotion sur Amazon.

Elle est équipée d'un capteur optique avec 4 modes de sensibilité différents qui vont de 250 ppp à 4000 ppp et modifiables en un clic adaptant en temps réel sa façon de jouer. Notons aussi que la Logitech G402 est dotée de 8 boutons programmables grâce au logiciel de la marque. La souris affiche un profil de droitier avec un poids de 144 grammes. Les matériaux légers associés au revêtement en caoutchouc garantissent des sessions de jeu prolongées.

Sur Amazon, la souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 25 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque Thrustmaster T.Flight U.S. Air Force Edition qui bénéficie de 50 % de réduction sur le site de la Fnac.

Le casque offre une puissance de 116 +/-3 dB. Ses coussinets supra-auriculaires mesurent 25 mm d'épaisseur pour un bon confort. Vous profitez aussi d'un casque détachable, réglable et ajustable. Vous avez la possibilité aussi de régler le son directement sur le casque ainsi que de couper le son du micro. Pour finir, sa structure en métal et en mousse affiche un design agréable avec le logo de l'Air Force.

Le casque Thrustmaster T.Flight U.S. Air Force Edition est au prix de 50 € au lieu de 100 € sur le site de la Fnac.



Finissons avec l'écran PC HP x27 qui voit également son prix chuté de 38 % sur le site de Rueducommerce.

Ce dernier est doté d'une dalle de 27" avec une définition 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 165 Mhz et un temps de réponse de 1 ms. Nous notons aussi la présence de la technologie Freesync qui améliore la synchronisation avec la carte graphique. De plus, la technologie HP Eye Ease certifiée Eyesafe permet de protéger vos yeux de la lumière bleue. Pour finir, il est équipé d'un port HDMi et d'un DisplayPort.

Sur Rueducommerce, l'écran PC HP x27 est au prix de 168 € au lieu de 270 € avec la livraison rapide.



