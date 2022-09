Cinq bons plans à ne pas rater avec un smartphone, un PC portable, un clavier, une souris et un casque

Commençons notre top 5 avec le PC portable Lenovo Ideapad 3 14ITL6 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d'un écran Full HD de 14 pouces avec une définition maximale de 1920 x 1080 px. Il intègre le processeur Intel Core i3-115G4 cadencé à 3 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage en SSD. L'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 dispose de trois ports USB dont un USB-C, d'un port HDMI et d'une prise jack. Une caméra HD 720p accompagne l'ordinateur. Pour finir, le laptop est compatible Bluetooth et WiFi.

Sur Amazon, l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 14ITL6 est au prix de 379 € au lieu de 600 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la souris Logitech MX Master 3 qui est à petit prix sur Darty.

Le périphérique est pourvu d'un capteur optique offrant une résolution de 4000 PPP. De plus, la souris sans fil Logitech est fournie avec un récepteur Logitech Unifying inclus afin de pouvoir se connecter à votre ordinateur. La souris Logitech MX Master 3 intègre la technologie MagSpeed qui permet de défiler jusqu'à 1000 lignes par seconde. Elle dispose de deux roulettes avec une sur le dessus et une sur le côté qui permettent de faire défiler avec soit un doigt soit un pouce. Et enfin, sa batterie vous permet de profiter de la souris pendant 70 jours.

Sur Amazon, la souris Logitech MX Master 3 est au prix de 70 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite et un tapis de souris Logitech offert.



Poursuivons avec le clavier gamer Logitech G Pro TKL qui profite de 38 % de réduction sur Amazon.

Il intègre des switchs sonores GX Blue qui offrent une bonne durabilité, mais aussi un clic audible et un retour de saisie tactile. Sa conception ultraportable (sans pavé numérique) libère de la place sur le bureau pour augmenter l'espace pour la souris. Il intègre 12 touches programmables et des patins en caoutchouc antidérapant réglables sur trois niveaux.

Sur Amazon, le clavier Logitech G Pro TKL est au prix de 80 € au lieu de 129 € avec la livraison gratuite.



Continuons maintenant avec le casque SteelSeries Arctis 9 qui est également en promotion sur Amazon.

Sa construction en acier de qualité supérieure et sa bande élastique de qualité supérieure offrent un confort et éliminent les points de pression. Nous notons aussi la présence de coussinets AirWeave qui conservent vos oreilles au frais et au sec. Le casque intègre un casque bidirectionnel ClearCast certifié par Discord, ce dernier offre une clarté vocale et une suppression de bruit de fond de qualité studio. De plus, le micro est rétractable avec une lumière qui indique si ce dernier fonctionne. Sa batterie vous accompagnera pendant 20 heures.

Le casque SteelSeries Arctis 9 est au prix de 160 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.

Finissons avec le smartphone Xiaomi Redmi 9A qui est doté d'un écran de 6,53" HD+ avec une définition de 720 x 1600 pixels. Il intègre le processeur Helio G25 octo core accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go d’espace de stockage, la mémoire est extensible par carte microSD.

Sur l’arrière du Redmi 9A, nous observons la présence d'un double capteur photo avec un module principal de 13 MP et d'un ultra grand-angle 5 MP. Pour faire des selfies, un capteur de 5 MP est présent sur le devant du smartphone. Pour finir, le smartphone de Xiaomi est équipé d'une batterie de 5000 mAh qui accepte la charge 10W.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi 9A 2+32 Go est au prix réduit de 87 € avec le code SDFR920.



