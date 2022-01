Le smartphone realme GT Master, la souris SteelSeries Rival 600 et le PC hybride Surface Pro 7 à petit prix !

Commençons avec le smartphone realme GT Master qui est doté d’un écran 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 d’espace de stockage. Il tourne sous realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Du côté de la photo, on note la présence d'un bloc photo avec un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Un capteur photo de 32 mégapixels est présent pour faire des selfies. Pour finir, il est doté d'une batterie de 4300 mAh et d'un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes.

Sur le site de Cdiscount, le smartphone realme GT Master 6+128 Go est au prix de 249 € au lieu de 349 € avec l'ODR de 50 €.



Continuons avec la souris SteelSeries Rival 600 qui est en promotion sur Amazon. Elle est équipée d'un capteur optique TrueMove3 avec une définition de 100 à 12 000 et de 350 IPS avec un suivi de 1:1. Elle est dotée de 8 petits poids qui permet jusqu'à 256 combinaisons de calibrage du centre de gravité de la souris.

La souris est dotée d'une batterie qui vous accompagne pendant 24 heures d'utilisation et pendant 10 heures après 15 minutes de recharge. On note la présence de 7 boutons résistants à plus de 60 millions de clics et de 8 zones RVB contrôlées indépendamment et configurables sur l'application SteelSeries Engine 3.

Sur Amazon, la souris SteelSeries Rival 650 est au tarif préférentiel de 60 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 3 avec le PC portable / tablette Surface Pro 7 qui propose un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels. Il embarque un processeur Intel Core i7 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 256 Go.

Au niveau de la connectivité, on note la présence de ports USB-C, USB-A, de prise jack, d'un port Surface Connect, d'un port pour clavier Surface et d'un lecteur de carte MicroSDXC. Il est aussi doté de deux capteurs photo, dont un situé à l'avant de 5 mégapixels, et le deuxième à l'arrière de 8 mégapixels. Le Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

Sur Amazon, le Surface Pro 7 de Microsoft est au prix réduit de 1096 € au lieu de 1369 € avec la livraison gratuite.



