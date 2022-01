Cinq offres de folie dont la souris Logitech G502 SE Hero, la tablette Galaxy S6 Lite, le casque Logitech G335…

Commençons avec la souris Logitech G502 SE Hero qui bénéficie d'une belle promotion sur le site de Rueducommerce. Elle est de type filaire à capteur optique pour gamer. Elle a un profil de droitier, de plus, elle possède 5 petites masses de 3,6 g chacune, permettant d'augmenter ou de réduire son poids initial.

Vous pouvez personnaliser votre rétroéclairage RVB et programmer 11 boutons, le tout grâce au logiciel du constructeur. Avec son capteur Hero 16K, la souris offre une sensibilité allant jusqu’à 16 000 DPI avec une durée de vie d'environ 50 millions de clics.

Sur Rueducommerce, la souris Logitech G502 SE Hero est à 66 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Continuons ensuite avec la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 Go qui est équipée d’un écran 10,4" avec une résolution 2000 x 1200 pixels. Elle est propulsée par le SoC Exynos 9611 à 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté photo, la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose d'un objectif de 5 MP sur l'avant et d'un capteur de 8MP à l’arrière. Pour finir, elle est équipée d'une batterie avec la capacité de 7040 mAh assurant jusqu'à 13 h d’autonomie en usage normal.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 est au prix de 380 € au lieu de 469 € avec la livraison gratuite.



Passons sur les écouteurs Beats Powerbeats Pro qui sont en promotion sur le site e-commerce d'Amazon.

Les écouteurs sont dotés de contours d'oreilles qui offrent un maintien parfait autour des oreilles. De plus, ces derniers sont réglables afin de s'adapter à n’importe quelle morphologie. Ils sont compatibles Bluetooth et True wireless.

Du côté autonomie, chaque oreillette offre 9 heures d'écoute et elles sont accompagnées de leur boitier permettant 24 heures d'écoute supplémentaire. Elles sont aussi compatibles avec Siri afin de contrôler sa musique.

Sur Amazon, les écouteurs Beats Powerbeats Pro sont au prix de 179 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier Razer BlackWidow V3 qui est actuellement en promotion chez Amazon.

On profite d'un format réduit et élégant, idéal pour les configurations minimalistes. Il est doté de switchs mécaniques jaunes Razer pour une exécution rapide, fluide et silencieuse.

On peut profiter de trois types de connexion, sans fil, Bluetooth ou encore en USB-C. On note la présence d'un rétroéclairage Razer Chroma RGB. Pour finir, l'autonomie du clavier profite de 200 heures d'autonomie et d'une charge rapide en moins de 5 heures.

Sur Amazon, le clavier Razer BlackWidow V3 est au prix de 101 € au lieu de 190 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque filaire Logitech G335 qui ne pèse que 240 g, avec un bandeau à suspension afin de bien répartir le poids du casque. Nous profitons de coussinets à mémoire de forme accompagnés d'un matériau à maille sportive qui vous font passer de bons et longs moments.

De plus, le casque G335 est doté d'une molette de volume qui est située sur l'oreillette pour augmenter rapidement le volume de jeu ou de la musique. Pour finir, le casque est certifié Discord.

Le casque Logitech G335 est au tarif préférentiel de 38 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



