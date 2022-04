La souris SteelSeries Rival 600 à prix CASSÉ mais aussi des claviers, TV, souris, aspirateurs...

Aujourd’hui, nous mettons en avant la souris SteelSeries Rival 600 qui profite d’une belle promotion sur Amazon.

Elle embarque 8 petits poids qui permettent jusqu’à 256 combinaisons de calibrage du centre de gravité de la souris pour s’adapter à votre utilisation. De plus, elle intègre un capteur optique TrueMove3 avec une définition de 100 à 12 000 et de 350 IPS avec un suivi de 1:1.

La souris est équipée d’une batterie qui vous accompagne pendant 24 heures d’utilisation avec une recharge rapide, il faut 15 minutes de recharge pour profiter de 10 heures d’utilisation. Nous observons aussi 7 boutons résistants à plus de 60 millions de clics et de 8 zones RVB contrôlées indépendamment et configurables sur l’application SteelSeries Engine 3.

La souris SteelSeries Rival 650 est au tarif préférentiel de 60 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.



