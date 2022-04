Cinq offres de folie avec le Xiaomi Mi Band 5, le realme GT Neo 2, le realme Buds Air Pro, le Dreame H11...

Commençons ce top 5 avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui profite d'une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il intègre un écran tactile couleur de 1,2" avec une définition de 294 x 126 pixels. Sur le dos, le bracelet est doté d'un cardiofréquencemètre optique. Il permet aussi de suivre les règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total) ou encore la surveillance de votre sommeil. La montre est étanche jusqu'à 50 m. Le Xiaomi Mi Band 5 est compatible avec Alexa d’Amazon. Et pour finir, l'autonomie du bracelet vous accompagne pendant 14 jours.

Sur Cdiscount, le bracelet Xiaomi Mi Band 5 est au prix de 20 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le smartphone realme GT Neo 2 qui bénéficie d'une réduction sur le site d'Amazon.

Le smartphone embarque un écran AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 600 Hz. LeGT Neo 2 intègre le processeur Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photographie, le smartphone est équipé de trois capteurs de 64, 8 et 2 MP, et pour faire des selfies, le mobile affiche un module photo de 16 MP. De plus, nous remarquons un système de refroidissement à vapeur en acier inoxydable. Le samrtphone propose l’OS realme UI 2.0 basé sur Android 11. Et pour finir, il inclut une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 65W.

Sur Amazon, le smartphone realme GT Neo 2 8+128 Go est au prix de 310 € au lieu de 450 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant aux écouteurs realme Buds Air Pro qui profitent de 60 % de réduction sur Amazon.

Ils profitent de la technologie de réduction de bruit active de 35 dB. Les écouteurs sont dotés de deux haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses. Les realme Buds Air 2 sont pourvus de la connectivité Bluetooth 5 et sont compatibles avec les codes SBC et AAC. Ils possèdent aussi la certification IPX5 qui indique qu'ils sont résistants aux éclaboussures d'eau. Au niveau de l'autonomie, votre musique vous accompagnera pendant 5 heures sans réduction de bruit active et 4 heures avec. De plus, grâce au boîtier de charge, l'autonomie totale est de 25 heures.

Sur Amazon, les écouteurs realme Buds Air Pro sont au prix réduit de 36 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'aspirateur balai eau Dreame H11 qui profite d'une réduction de 120 € sur son prix chez Amazon.

L'aspirateur est léger et portable permettant de l'emporter partout dans votre maison. De plus, nous notons la présence d'un réservoir à eau propre de 900 ml et un réservoir d'eau sale de 500 ml. Sa brosse rotative permet de nettoyer même les taches incrustées. Le balai est aussi doté aussi d'une fonction auto nettoyante. Il intègre un écran LCD qui indique le mode de nettoyage, la batterie et les soucis que peut rencontrer l'utilisateur. Sa batterie de 15Ah permet de nettoyer 160 m² d'une seule traite.

L'aspirateur balai eau Dreame H11 est au prix de 280 € au lieu de 400 € en activant le coupon sur Amazon.



Finissons avec le robot aspirateur iRobot Roomba e6192 à prix réduit sur Amazon.

Il intègre les capteurs de saleté Dirt Detect qui indiquent au robot les zones les plus sales. Avec son application dédiée "iRobot Home", vous pouvez contrôler et planifier vos routines de nettoyage. L'aspirateur est doté de deux brosses en caoutchouc multisurface et anti-emmêlement.

Le Roomba e6192 est pourvu d'une batterie permettant une autonomie de 1 heure et demie environ, ce qui représente une surface d'environ 185 m². Il faut deux heures pour le recharger totalement. Pour finir, il est doté d'un bac à poussières d'une capacité de 0,45 l.

Le robot aspirateur iRobot Roomba e6192 est au prix réduit de 270 € au lieu de 348 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



