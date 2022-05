Steve Jobs a toujours rêvé d'un iPhone sans carte SIM

A l'heure de l'eSIM et bientôt de l'iSIM qui abandonnent la carte SIM physique, on apprend que Steve Jobs a toujours voulu un iPhone dépourvu de chariot SIM.

Alors que les rumeurs ont suggéré ces derniers mois qu'Apple prépare de nouvelles générations d'iPhone sans chariot SIM grâce à l'utilisation de la technologie eSIM (embedded SIM), peut-être avec l'iPhone 15, cet aspect a en fait été désiré dès les premiers temps du smartphone de la firme à la pomme.

Tony Fadell, ancien responsable du développement de l'iPod, a indiqué dans une interview que Steve Jobs tenait à ce que l'iPhone soit dépourvu de chariot SIM...pour "ne pas avoir à ajouter une ouverture dedans".

Le patron d'Apple de l'époque pensait à la technologie CDMA, un temps concurrente du GSM et qui ne nécessitait pas de carte SIM pour assurer la liaison entre le terminal et le réseau de l'opérateur.

Pas facile de vaincre les certitudes de Steve Jobs

Toutefois, face au GSM, le CDMA a été déployé par peu d'opérateurs (il y avait tout de même Verizon aux Etats-Unis) et Tony Fadell a dû batailler, données à l'appui et avec l'équipe d'ingénieurs avec lui, pour convaincre Steve Jobs d'exploiter le GSM sur l'iPhone, bien plus répandu dans le monde.

Le rêve d'un iPhone sans chariot SIM va peut-être se concrétiser l'an prochain, voire dès cette année sur certains modèles d'iPhone 14, selon diverses rumeurs, avec l'eSIM mais sans doute sur un nombre limité de marché, tous les opérateurs ne supportant pas encore cette technologie.