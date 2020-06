StopCovid : l'application pour lutter contre le Covid-19 s'offre un bon départ

Lancée ce 2 juin sur l'AppStore et le Play Store, l'application StopCovid rencontre finalement un certain succès, les différentes fake news n'ayant pas réussi à dissuader massivement les utilisateurs.

Depuis ce 2 juin 2020, l'application StopCovid lancée par le gouvernement est disponible. Et s'il est encore besoin de le rappeler comme nous l'expliquions déjà ici, Non, le gouvernement n'impose rien à personne et ne va pas jusqu'à installer son appli en douce sur vos terminaux pour vous espionner...

L'application exploite la technologie Bluetooth et n'est efficace que si elle est massivement installée par les Français. L'idée est simple : lorsque l'on croise une autre personne disposant de l'application, son identifiant chiffré s'inscrit dans un journal. Si une personne utilisant l'application est testée positive au Covid-19, il devient alors plus simple de prévenir toute personne ayant été en contact avec elle pour briser la chaine de contamination en prévenant les personnes croisées.

StopCovid sucite toutefois des inquiétudes depuis son annonce, notamment concernant les données personnelles et le respect de la vie privée. Les compotistes se sont ainsi régalés à critiquer une application qui permettrait au gouvernement de surveiller les citoyens... Alors même que le projet a fait l'objet de plusieurs analyses de la CNIL et de spécialistes en sécurité, l'application profite même d'un programme de bug bounty pour s'assurer de sa sécurisation, laissant ainsi l'accès à son code aux hackers indépendants, à même de mettre en évidence tout moyen de contrôle dépassant ce qui a été annoncé par le gouvernement.

Dans un climat assez compliqué, ce sont toutefois plus de 600 000 installations qui ont été revendiquées en quelques heures du côté du gouvernement. De son côté Google Play évoque 100 000 installations le premier jour, Apple ne communiquant aucun chiffre.

Les chiffres sont encourageants, mais loin des 50 à 60% de la population nécessaire à un fonctionnement optimal.