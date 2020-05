StopCovid : des primes pour les hackers qui trouvent des failles

L'application de traçage du gouvernement devant permettre de lutter plus efficacement contre la propagation du Covid-19 en France sera lancée dans quelques semaines.

Le gouvernement cherche également à assurer la sécurité de son application StopCovid et a confié la recherche de faille à la société française Yes We Hack, qui travaille avec plus de 15 000 hackers éthiques dans le monde. l'Anssi a annoncé que des primes allant jusqu'à 2000 € seront proposées pour la découverte et le partage de failles critiques.

La société en question avait déjà été choisie par le gouvernement pour la recherche de bugs au sein de la messagerie sécurisée Tchap, mais aussi pour divers travaux coordonnés par le ministère de la Défense et Cybermalveillance.gouv.fr.

Au total, 20 hackers travailleront entre ce mercredi et le lancement public de l'application (qui devrait s'articuler autour du 2 juin). Après le lancement de l'application, toute la communauté de hacker pourra tenter sa chance et continuer de participer au programme de rémunération.