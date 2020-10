Une refonte de l'application StopCovid en TousAntiCovid

Avec l'application StopCovid, le président de la République plaide une forme d'incompréhension des Français. Elle a droit à une refonte avec une application TousAntiCovid qui ajoutera de l'information sur le Covid-19 et l'épidémie.

Le Président de la république a confirmé hier que l'application française de traçage des cas contacts sur smartphone StopCovid (disponible sur Android et iOS) aura bel et bien droit à une refonte. Elle sera présentée le 22 octobre prochain comme l'avait déjà annoncé le Premier ministre, et s'appellera TousAntiCovid.

Dans son interview sur TF1 et France 2 où il a notamment annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h dans les zones d'état d'urgence sanitaire, Emmanuel Macron a reconnu que sous sa forme actuelle, l'application StopCovid " n'a pas marché. " Il rechigne par contre à parler d'un échec et met davantage en cause un manque de pédagogie.

Depuis le début juin, l'application StopCovid a été téléchargée plus de 2,6 millions de fois. Un niveau de téléchargement bien inférieur à celui des applications de contact tracing au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle a été à l'origine de l'envoi de 472 notifications de contact à risque et près de 7 970 personnes se sont déclarées positives au Covid-19 dans l'application.

Pour Emmanel Macron, personne - dans n'importe quel pays - n'a réussi à faire de ce genre d'application un véritable outil d'alerte. Il ajoute qu'en France : " On n'a pas réussi à faire de StopCovid un outil pour les gens. "

En plus de l'objectif initial de traçage des cas contacts et pour identifier les foyers de contamination, la nouvelle mouture de l'application sera une sorte de hub d'information concernant l'épidémie et avec des informations locales.

" Ce sera une application où il y aura des informations : comment circule le virus là où vous êtes, où sont les points pour se faire tester. […] Il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales, parce que les gens vont plus souvent consulter l'application quand il y a ça. "

Soulignant des inquiétudes (comme par exemple pour l'autonomie de la batterie) et incompréhensions qui ont exprimées par des utilisateurs, le président de la République a indiqué que l'application TousAntiCovid sera accompagnée d'un " mode d'emploi très clair. "

" On va aussi donner un mode d'emploi. […] On va dire aux gens : quand vous allez au restaurant, au bar, chez des amis, à chaque fois que je suis dans un moment où je suis exposé à d'autres gens qui ne vont pas avoir de masque ou qu'il y a un élément de risque, on allume justement le TousAntiCovid. "

Sans entrer dans les détails, Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué l'application TousAntiCovid comme un instrument et un outil d'alerte et de traçage avec les restaurateurs, cafetiers et autres professionnels.

Peu probable que les choix techniques avec StopCovid (pas d'API d'Apple et Google, serveur central…) soient remis en cause. Une application pour laquelle les dépenses vont passer aux alentours de 200 000 € par mois.