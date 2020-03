Stratolaunch annonce Talon-A, une fusée hypersonique capable d'atteindre Mach 7

L'entreprise Stratolaunch a travaillé plusieurs années sur un projet d'avion géant à double fuselage qui permettrait d'envoyer des fusées dans l'espace en passant par un vol à haute altitude plutôt qu'un pas de tir.

Le projet a connu un premier vol d'essai mais s'est interrompu avec le décès de son fondateur Paul Allen et la cession de l'entreprise à un nouveau propriétaire. Si l'avenir de l'avion géant est en suspens, Stratolaunch s'est lancé dans un nouveau projet, dévoilé ce 30 mars.

Il s'agit maintenant de développer une fusée hypersonique réutilisable capable d'atteindre Mach 5 à 7. Talon-A, c'est son nom, pourra être transportée et lancée via l'avion Stratolaunch (trois appareils peuvent être fixés au fuselage) mais elle pourra aussi décoller depuis une piste pour une plus grande polyvalence.

Si les usages prévus pourront être commerciaux, l'entreprise espère aussi (et peut-être surtout) séduire le gouvernement et l'armée pour des scénarios offensifs comme défensifs, avec la capacité d'emporter des charges utiles comme des instruments.

Talon-A pourrait être mis en service dès 2022, avec des missions utilisant l'avon porteur Stratolaunch emportant trois fusées hypersoniques à partir de 2023. L'engin mesure 8,5 mètres de long et 3,4 mètres d'envergure, pour un poids de 2,7 tonnes.

L'initiative confirme également le changement de stratégie de l'entreprise qui délaisse l'activité de lancement en vol d'engins sub-spatiaux "au moins pour plusieurs années" pour celle des véhicules hypersoniques, niche sans doute moins concurrentielle et plus porteuse d'opportunités, notamment en cas de contrats avec l'armée US.

Une autre fusée hypersonique, Talon-Z, plus massive, est également en cours de développement, de même qu'un véhicule spatial réutilisable Black Ice capable de transporter matériel et humains vers des stations spatiales.

L'avion porteur Stratolaunch reprendra par ailleurs ses vols d'essai à partir du mois de septembre, en vue d'obtenir sa certification de la FAA.