Streaming musical : un marché en forte croissance, Spotify toujours en tête

Selon Counterpoint Research, le marché du streaming musical a enregistré une croissance de 32% des abonnements en 2019. Une bonne nouvelle pour un secteur qui bouge beaucoup notamment grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs.

Spotify reste en tête avec 35% de parts de marché et une croissance de 23% de son chiffre d'affaires global. Derrière, on retrouve Apple Music avec 19% du marché et une progression stable.

Désormais, on estime que le marché du streaming musical rassemble 358 millions d'abonnés payants en 2019. Ces services réussissent donc à s'imposer face au piratage en proposant une offre légale attractive par son contenu et sa qualité.

Selon l'analyste Abhilash Kumar, l'offre gratuite des plateformes reste le meilleur point d'entrée vers la transformation en abonnement payant. La multiplication des offres payantes promotionnelles permet de doper le taux de conversion des utilisateurs, et cela a largement profité à Spotify et ses trois mois gratuits, réductions de prix et offres personnalisées.

Le marché devrait évoluer de 25% en 2020 pour passer le cap des 450 millions d'utilisateurs. Le confinement lié à l'épidémie de Coronavirus devrait permettre aux plateformes de recruter de nouveaux abonnés. Les plateformes ont ainsi investi dans le déploiement de podcasts d'actualité permettant de diffuser des informations aux usagers pendant le confinement comme le feraient la radio ou la télévision, avec un certain succès.