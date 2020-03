Huawei lance sa plateforme de streaming musical Huawei Music

Huawei continue son offensive au niveau des services et la marque lance désormais Huawei Music pour concurrencer Spotify, Deezer et Google Play Music.

Plus rien n'arrête Huawei ! Piquée au vif par l'embargo américain bloquant toute exploitation des services de Google au sein de ses smartphones, le géant chinois s'est lancé en tête de monter sur pied ses propres équivalents en un temps record. Et c'est ainsi qu'arrive Huawei Music, une plateforme de streaming musical qui ambitionne de venir concurrencer Spotify et Apple Music.

Pour son lancement, Huawei Music offre d'emblée 50 millions de titres répartis sur 1,2 million d'albums. Le service s'inspire de ses ainés et propose un ensemble de fonctionnalités similaires avec la découverte de nouveautés, des playlists de communauté, des stations d'artistes... Mais Huawei propose également quelques fonctions originales avec notamment des playlists spécialement créées pour les possesseurs de montres connectées, ou un Party Mode qui propose de connecter plusieurs smartphones Huawei pour une lecture synchro et un son surround.

Huawei a signé des accords avec les principaux majors comme Warner Music, Universal et Sony. L'abonnement est proposé à 9,99€ par mois avec trois mois d'essai gratuit. Notons que le service propose du son de meilleure qualité que Spotify en misant sur des flux en 640 Kbit/s.