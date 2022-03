Suicide Squad Kill the Justice League : le report à 2023 confirmé

Bloomberg l'avait évoqué suite à des rumeurs, désormais les choses se confirment : Suicide Squad : Kill the Justice League voit sa sortie reportée à 2023.

Cette fois c'est officiel : Rockstrady Games a confirmé que son prochain titre, Suicide Squad Kill the Justice League devait être reporté à 2023.

Le jeu avait été annoncé en aout 2020 et avait profité d'un premier trailer partagé en octobre 2021 qui a immédiatement fait saliver les fans de DC Comics.

Un second trailer avec du jeu en temps réel avait été partagé à l'occasion du DC Fandome et présentait ainsi les héros jouables (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark) avec l'annonce d'une sortie en 2022.

Malheureusement, dans un Tweet, Sefton Hill annonce que le studio a pris la décision de repousser la sortie du jeu au printemps 2023. Comme toujours, il est évoqué la nécessité pour les équipes de peaufiner le jeu au maximum.

Le titre est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, et beaucoup se demandent si le report n'est plutôt pas dû au planing chargé de la Warner Bros qui prévoit plusieurs sorties majeures cette année et pourrait avoir fait le choix d'éviter que ses différents titres n'empiètent l'un sur l'autre.