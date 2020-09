Super Mario 3D All-Stars : une vidéo de lancement

Nintendo a donné le coup d'envoi de Super Mario 3D All Stars et dévoile ainsi sa compilation en vidéo.

Comme prévu, Nintendo a lancé Super Mario 3D All Stars, une compilation de 3 jeux vidéos portés sur Switch qui célèbre ainsi les 35 ans de Super Mario.

La compilation regroupe Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, trois titres sortis sur 3 machines différentes et qu iprofitent d'un lifting pour leur passage sur Switch. Nintendo a déjà indiqué que la compilation ne serait vendue que jusqu'en mars 2021, ce qui a entrainé une large spéculation sur la version physique du titre et des prix s'envolant parfois au delà des 250 euros sur eBay.

Jusqu'à la sortie du jeu, on ne savait pas encore à quoi ressemblaient les titres : si l'on connaissait les originaux, Nintendo indiquait avoir apporté quelques modifications aux jeux pour sa machine, notamment en améliorant la définition et en adaptant le ratio d'image au format 16:9. La compilation s'accompagne d'un accès aux 170 pistes audio originales des jeux.