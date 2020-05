Microsoft introduit le Surface Book 3

Avec notamment de nouvelles options côté GPU de Nvidia et jusqu'à 32 Go de RAM, le Surface Book 3 avec processeur Intel de 10e génération évolue sous le capot, mais pas en… surface.

C'était attendu et c'est aujourd'hui officiel. Microsoft annonce un nouvel ordinateur portable détachable 2-en-1 Surface Book 3.

Longtemps après le Surface Book 2, la troisième itération de cet appareil ne varie pas en matière de design et avec une proposition dans un format 13,5 pouces et 15 pouces, pour toujours un écran PixelSense avec une définition de 3000 x 2000 pixels et 3240 x 2160 pixels.

Le Surface Book 3 est par contre vanté 50 % plus performant que son prédécesseur et avec une autonomie de 15,5 heures pour le modèle 13,5 pouces et de 17,5 heures pour le modèle 15 pouces en utilisation dite typique.



À la manœuvre, c'est un processeur Intel de dixième génération (Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7) associé à de 8 à 32 Go de RAM (LPDDR4X-3733). En toute logique, Microsoft parle de son ordinateur portable le plus puissant à ce jour.

Hormis la solution graphique intégrée Intel Iris Plus, il sera possible en fonction du modèle de choisir entre une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti ou Quadro RTX 3000 avec de 4 Go à 6 Go de GDDR5. Concernant le stockage, le Surface Book 3 peut être équipé d'un SSD de 256 Go à 1 To, voire 2 To mais seulement aux États-Unis.

La connectivité couvre le Wi-Fi 6 et la connectique propose notamment un port USB-C en plus de deux ports USB-A. À noter par ailleurs que le chargeur a été mis à niveau à 127 W pour le modèle 15 pouces.

En France, le Surface Book 3 sera disponible le 5 juin à partir de 1 799 € pour le modèle 13 pouces et 2 599 € pour le modèle 15 pouces. Une douloureuse qui dépendra des options.

Et pour rappel, Microsoft propose actuellement sur son site officiel la Surface Book 2 en promotion avec jusqu'à 1000 € de réduction.