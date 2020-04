Surface Book 3 et Surface Go 2 de Microsoft attendus au mois de mai

Les rumeurs se multiplient autour de nouveaux produits Surface qui n'avaient pas été mis à jour depuis longtemps. Les Surface Book 3 et Surface Go 2 sont attendues le mois prochain.

Il y aura sans doute bientôt du nouveau dans la gamme de produits Surface du groupe Microsoft. Des annonces sont attendues pour le mois de mai et l'on devrait enfin découvrir une nouvelle tablette compacte Surface Go 2 mais aussi un PC portable Surface Book 3 profitant des derniers processeurs Intel.

La Surface Go n'a pas connu d'évolution depuis son lancement en 2018 et les détails s'accumulent autour d'un nouveau modèle tout simplement dénommé Surface Go 2.

Le site Windows Central ajoute de nouveaux détails en affirmant qu'elle proposera un affichage 10,5 pouces en résolution 1980 x 1280 pixels tout en conservant le châssis du modèle original (qui avait un écran 10 pouces), ce qui lui permettra d'utiliser les mêmes accessoires et docks.

Elle devrait être proposée en deux versions, l'une avec processeur Pentium Gold 4425Y et l'autre avec Intel Core m3-8100Y, accompagné de 4 à 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. La Surface Go 2 sera toujours sous Windows 10S et son prix débutera à 399 dollars.

Pour le Surface Book 3, les détails sont plus minces mais des apparitions en benchmarks et chez certains revendeurs plaident pour l'intégration de processeurs Intel Core de 10ème génération, avec jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Certaines variantes auraient même droit à un puissant GPU Nvidia Quadro, sans doute pour séduire les créatifs et designers. Il faudra surveiller la page officielle des produits Surface sur le site de Microsoft pour en savoir plus.