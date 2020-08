Surface Duo de Microsoft : une sortie le 10 septembre à 1 399 $

En matière d'appareils à double écran, Microsoft avait dévoilé Surface Duo sous Android pour tenir dans la poche de pantalon et Surface Neo fonctionnant avec Windows 10X en octobre 2019. Ces deux produits étaient initialement prévus pour une disponibilité d'ici fin 2020.

Pour Surface Neo, il y a du retard intimement lié à Windows 10X avec une sortie qui pourrait n'intervenir qu'au printemps… 2022. Pour Surface Duo, Microsoft annonce aujourd'hui une date de livraison et un prix.

C'est uniquement aux États-Unis que cela se passe pour le moment avec une date de disponibilité pour le 10 septembre prochain et un prix à partir de 1 399 $ (configuration avec 128 Go de stockage). Présenté comme l'appareil Surface le plus fin à ce jour, le Surface Duo est assimilable à un smartphone Android à deux écrans, même si c'est un positionnement que Microsoft réfute. Il débarque en précommande outre-Atlantique (AT&T, Best Buy, Microsoft Store).

Avec une charnière à 360° pour joindre les deux écrans OLED distincts de 5,6 pouces et d'une définition de 1800 x 1350 pixels, le design pour le Surface Duo était en partie déjà connu. Avec les deux écrans - qui profitent d'une protection par verre Gorilla Glass - côte à côte, c'est un affichage de plus de 8,1 pouces (2700 x 1800 pixels) qui est proposé (avec donc la présence de la charnière).

Le Surface Duo est équipé d'un SoC Snapdragon 855 de Qualcomm (2019), associé à 6 Go de RAM et jusqu'à 256 Go. Il n'est ici pas question de compatibilité 5G. Il dispose d'un unique capteur photo de 11 mégapixels (f/2,0) avec zoom numérique x7 et prend en charge l'enregistrement vidéo 4K et 1080p à 30 et 60 images par seconde.

L'appareil embarque une batterie de 3577 mAh avec charge rapide 18 W (filaire) qui serait suffisante pour une autonomie d'une journée. Il pèse 250 g avec une épaisseur de 4,8 mm une fois déplié.

De telles caractéristiques ne font assurément pas du Surface Duo le smartphone Android le enthousiasmant du moment, même avec cet aspect double écran. Mais encore une fois, Microsoft ne voit pas le Surface Duo comme un smartphone et en revient comme souvent à la notion de productivité.

Selon des propos rapportés par The Verge, Panos Panay, qui est à la tête de la division Windows and Devices chez Microsoft, déclare : " Surface Duo est probablement l'un des appareils les plus sexy que nous ayons jamais fabriqués. Il fait des choses que les appareils à écran unique ne peuvent pas faire, point final. "



Un travail a été mené en collaboration avec Google (Android) et pour exploiter au mieux les possibilités avec deux écrans, le passage entre les deux écrans avec les applications. Naturellement, Microsoft apporte des optimisations pour ses propres applications de productivité et Surface Duo supporte les stylets Surface.

Une base Android pour l'appareil Surface Duo de Microsoft demeure la plus grande surprise. Quant à son succès commercial… Microsoft semble surtout ouvrir une nouvelle voie à explorer.