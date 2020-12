Surface Duo de Microsoft débarque en France début 2021

Premier appareil à double écran de Microsoft, Surface Duo va être disponible dans d'autres pays que les États-Unis. Début 2021, sa commercialisation concernera l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni et la France.

Surface Duo a été lancé aux États-Unis à la fin de l'été dernier pour un prix qui débute à 1 400 $ dans une configuration avec 128 Go de stockage. L'appareil dispose de deux écrans AMOLED tactiles distincts de 5,6 pouces d'une définition de 1800 x 1350 pixels qui sont reliés par une charnière à 360°. Le choix de l'écran pliant n'a pas été retenu. Avec les deux écrans côte à côte, c'est un affichage de 8,1 pouces (2700 x 1800 pixels).



D'un poids de 250 g avec une épaisseur de 4,8 mm une fois déplié, Surface Duo embarque une batterie de 3577 mAh avec charge rapide 18 W en filaire. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 855 de Qualcomm (datant de 2019), associé à 6 Go de RAM et jusqu'à 256 Go.

Pas de compatibilité 5G pour l'appareil qui propose par ailleurs un unique capteur photos de 11 mégapixels (f/2,0) avec zoom numérique x7, et prend en charge l'enregistrement vidéo 4K et 1080p à 30 et 60 images par seconde.

Avec une version d'Android personnalisée

La surprise pour Surface Duo est une base Android (avec une intégration qui est le fruit d'une collaboration entre Microsoft et Google), d'où le sentiment d'un smartphone Android à double écran. Des mises à jour du système d'exploitation et pour la sécurité sont assurées pendant trois ans.

Comme souvent, Microsoft met surtout l'accent sur un aspect productivité avec Surface Duo qui prend en charge les stylets Surface, et de nouveaux scénarios d'usages à explorer.

" En alliant mobilité et productivité, Surface Duo répond aux nouveaux usages des utilisateurs, que ce soit pour mettre à jour un document en s'appuyant sur les échanges en temps réel avec ses collègues sur Teams ou encore, dans un cadre plus personnel pour écouter sa musique sur la route tout en suivant les indications du GPS, le double écran offre une multitude de nouvelles possibilités ", écrit Microsoft.



En marge de la commercialisation de Surface Duo hors des États-Unis, le groupe de Redmond y annonce une expérience optimisée de l'application TikTok sur deux écrans. Les hashtags les plus populaires peuvent être explorés sur un écran, tout en consultant les vidéos sur le deuxième écran.



Parmi d'autres optimisations, il y a par exemple Amazon Kindle pour une lecture comme sur un livre avec Surface Duo déplié.