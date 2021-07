Apple AirPods Max, SSD NVMe PNY 1 To et le ventilateur Dyson AM07 Cool : FORTE promotion sur ses trois deals !

Aujourd'hui, nous mettons en avant trois super bons plans : l'Apple AirPods Max, le SSD NVMe PNY 1 To et le ventilateur Dyson AM07 Cool.

Commençons par le casque de chez Apple, l’AirPods Max avec un design simple et totalement blanc. Ses coussinets facilement amovibles sont très agréables et le casque se porte facilement. Son poids est de 385 g.

L’AirPods Max nous offre une réduction de bruit active pour vous immerger pleinement dans votre musique. De plus, il est possible d’activer le mode transparence afin de pouvoir interagir avec les personnes autour de vous.

Niveau autonomie, il tiendra la route une bonne vingtaine d’heures avec le mode réducteur activé. Le casque sera totalement chargé avec une bonne heure de charge.

L’AirPods Max de chez Apple est au super prix de 496 € au lieu de 629 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au disque SSD PNY XLR8 1 To qui bénéficie d’une réduction de 34 % sur le site Amazon.

Cet espace de stockage est un SSD de type M.2 NVMe au format 2280. Il présente une vitesse de lecture de 3500 Mo/s et d’écriture de 3000 Mo/s avec une capacité de 1 To de stockage, un véritable allié pour les jeux et le traitement de données.

Vous trouverez le SSD NVMe PNY XLR8 1 To au prix de 109 € au lieu de 164 € sur Amazon. De plus, il est aussi en promotion sur sa forme 2 To, 500 Go et 250 Go.



Terminons par le ventilateur colonne Dyson AM07 Cool avec une réduction d’un quart de son prix chez Darty. Il est reconnaissable par son design épuré et sa couleur blanche. Son absence de pales est un véritable atout niveau sécurité.

Il montre aussi d’autres qualités comme son silence (64 dB) et sa puissance d’air envoyé (65 W), le tout avec un débit d’air de 30 m3/min. Le ventilateur est aussi programmable et il est fourni avec sa télécommande.

Le ventilateur colonne Dyson AM07 Cool est au prix réduit de 300 € au lieu de 400 € sur le site de Darty avec la livraison gratuite.



