Microsoft dévoile un Surface Laptop Go 2

Dans la gamme d'ordinateurs portables Surface de Microsoft, le Surface Laptop Go occupe une place particulière en tant que solution abordable de cette marque orientée premium. En 2020, l'introduction du Surface Laptop Go - avec Windows 10 en mode S - avait essentiellement été perçue comme une réponse au Chromebook.

En milieu scolaire notamment, concurrencer le Chromebook est peut-être finalement une tâche qui incombe désormais au Surface Laptop SE équipé de Windows 11 SE et à la configuration bien modeste. Quoi qu'il en soit, Microsoft dévoile aujourd'hui une deuxième itération du Surface Laptop Go.

Pas de bouleversement par rapport à la recette initiale. Le Surface Laptop Go 2 avec Windows 11 affiche toujours sur un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces avec une définition de 1535 x 1024 pixels et ratio 3:2. Il pèse 1,127 kg pour des dimensions de 278,2 x 206,2 x 15,7 mm.

L'ordinateur portable profite d'un processeur Intel Core de 11e génération (i5-1135G7) - et puce graphique Intel Iris Xe - associé à 4 ou 8 Go de RAM (LPDDR4x) et 128 ou 256 Go de stockage SSD. Une montée en gamme de génération et en zappant les 64 Go de stockage en eMMC qui n'étaient pas du plus bel effet.

Un prix qui débute à 669 € pour le Surface Laptop Go 2

Annoncé avec une autonomie de batterie pour jusqu'à 13,5 heures d'utilisation normale, le Surface Latptop Go 2 propose un clavier - pas rétroéclairé - avec large trackpad, une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. La caméra HD 720p est encore accompagnée de deux micros Studio à longue portée, haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Audio.

Sans véritablement entrer dans les détails, Microsoft souligne pourtant une caméra HD et une expérience de frappe améliorée, un trackpad de grande précision. Le bouton d'alimentation est avec lecteur d'empreintes digitales, mais pas pour la version de base du Surface Laptop Go 2.

Davantage d'éléments sont remplaçables comme le clavier et le trackpad, l'écran et la batterie en plus du SSD. Une opération à réaliser par Microsoft ou un fournisseur agréé. La connectique comprend un port USB-C, port USB-A, prise jack 3,5 mm et un port Surface Connect. En France, le Surface Laptop Go 2 sera disponible le 7 juin à partir de 669 €.