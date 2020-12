Surprise ! Windows 10 ARM tourne mieux que jamais sur les Mac M1

Les nouveaux Mac M1 font beaucoup parler d'eux actuellement et pour cause : ce retour aux commandes d'Apple sur ses processeurs ne trouve actuellement que des bons points.

En marge des performances exceptionnelles de ces nouveaux Mac, il devient également plus facile d'accéder à Windows 10 ARM qui tourne ainsi mieux que sur aucun autre appareil du moment, y compris les propres tablettes Surface de la marque...

C'était d'ailleurs là un des derniers points sensibles des tests menés sur les Mac M1 : si l'on a rapidement pu juger de leurs performances, autonomie et compatibilité avec les anciennes applications via Rosetta 2, le suspens était toujours de mise concernant Windows. Plus besoin de s'inquiéter donc puisqu'un développeur, Alexander Graf, a réussi à faire fonctionner Windows ARM sur un Mac doté d'une puce M1.

Le développeur a utilisé QEMU pour y parvenir et développé un patch spécifique. Il a ainsi pu mener des benchmarks, notamment sur Geekbench et obtenu des scores assez fous : 1288 points en Single Core et 5449 points en multicore, soit presque le double d'une Surface Pro X2, la plateforme la plus puissance de Microsoft qui plafonne à 799 points en single et 3089 en multi core.

Désormais, la balle est dans le camp de Microsoft qui pourrait proposer une version spéciale de Windows 10 ARM dédiée aux Mac sous puce M1.