Le SUV Gravity électrique de Lucid sortira juste après la berline Air

Le constructeur Lucid a fait le choix de ne pas lancer son SUV tout de suite, préférant accélérer la sortie de la berline Air. Même si le marché de l'automobile est actuellement alimenté par une demande frénétique de SUV et de crossovers, Lucid a décidé que son premier modèle serait une berline d'apparence traditionnelle. Appelée Air, elle a été dévoilée dans sa version finale et détaillée. Le constructeur a profité de l’annonce pour présenter son SUV pour la toute première fois.

Le choix de faire passer le modèle de berline devant est dû à une chute du marché qui devrait s'accélérer dans les prochaines années. Or, actuellement, malgré cette chute, une très faible part de marché suffirait au constructeur pour maintenir sa production à 100% sur plusieurs mois. Il ne fallait donc pas tarder.

Le PDG de la société, Peter Rawlinson, a déclaré que le SUV allait être aussi efficace que la berline. Une nouvelle étonnante, lorsque l’on sait que les SUV sont plus gros, plus lourds et moins aérodynamiques. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir si le modèle SUV sera à la hauteur des espérances. Avec un modèle de berline déjà très prometteur, il ne fait pas de doutes que ce nouveau véhicule a beaucoup de potentiel.