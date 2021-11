SVOD : les plateformes avantagées par les boutons dédiés sur les télécommandes ?

C'est une question qui fait écho à une demande de la part du groupe France Télévision qui s'invite en débat à l'assemblée, à savoir si les services de SVOD ne profiteraient pas d'un avantage sur la concurrence et les services de télévision traditionnels par l'intégration de boutons de raccourcis sur les télécommandes des téléviseurs et box d'opérateurs.

Une question d'autant plus légitime quand on constate que les télécommandes des écrans font de plus en plus l'impasse sur les claviers numériques pour ne proposer que des interfaces limitées avec un système de raccourcis.

Ces télécommandes simplifiées sont plus esthétiques, mais elles privent l'accès direct aux chaines traditionnels. Il n'est ainsi souvent plus possible d'appuyer directement sur les chiffres de son choix pour accéder aux chaines tandis qu'en contrepartie, on voit apparaitre des boutons d'accès direct à Netflix, Prime Video ou Disney +.

Le débat est donc ouvert devant la première chambre du Parlement qui assure souhaiter "préserver la concurrence entre les acteurs". Il n'est donc pas exclu qu'une loi soit proposée pour rétablir un certain équilibre.