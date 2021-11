Switch : la manette N64 en rupture de stock

Plus la peine de chercher, il n'y a plus aucune manette Nintendo 64 sans fil pour Switch disponible sur le site de Nintendo.

La manette, lancée pour correspondre à l'arrivée des jeux N64 sur le Switch Online avait pourtant été lourdement critiquée par les joueurs : taxée d'être la pire manette de tous les temps, son prix affiché à 49,99 € était également pointé du doigt.

Nintendo était ainsi lourdement jugé pour faire du neuf avec du vieux en capitalisant sur la nostalgie des joueurs afin de revendre des jeux et accessoires au prix fort... Et il semblerait que la stratégie fonctionne puisque la manette n'est tout simplement plus disponible, victime de son succès...

La version américaine du site de Nintendo est la seule à annoncer la couleur : aucun stock ne sera disponible avant 2022.