Switch : Nvidia pousserait Nintendo à abandonner le Soc Tegra X1

La Switch de Nintendo embarque une puce signée Nvidia, la Tegra X1+ lancée en 2015 par la marque en même temps que la console Shield. Puissante et peu gourmande, la puce avait été sélectionnée par Nintendo pour intégrer sa console hybride.

Mais voilà : 6 ans plus tard, Nvidia souhaite mettre un terme à la production de sa puce pour passer sur la génération suivante. Nvidia a consenti à réviser sa puce Tegra X1 pour y ajouter quelques fonctionnalités spécifiques aux demandes de Nintendo, mais la marque souhaite récupérer sa chaine de production pour miser sur d'autres puces plus récentes et ciblant d'autres marchés.

Nvidia ferait ainsi pression sur Nintendo pour que la marque s'oriente vers une nouvelle puce et menacerait de stopper purement et simplement le production de Tegra X1. La situation est d'autant plus tendue que la pénurie de semiconducteurs amène les fondeurs à réorienter leur production en fonction du stock de composants clés dont ils disposent.